После ДТП с шестью машинами на трассе М-4 «Дон» открыли дорогу

Пока открыли одну полосу движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Аксайском районе Ростовской области после смертельной аварии с шестью авто возобновила работу одна полоса движения. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Сейчас водители вновь смогут проехать по трассе в направлении с юга на Москву.

Напомним, на 1056-м километре федеральной автодороги столкнулись шесть машин. Предварительно, причиной аварии стал выезд грузовика с полуприцепом на встречную полосу. Один из водителей массового столкновения погиб. Инспекторы сразу перекрыли движение на обоих направлениях. А автомобилистов перенаправляли через Аксай.

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