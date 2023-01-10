После ДТП с шестью машинами на трассе М-4 «Дон» открыли дорогу

Пока открыли одну полосу движения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Аксайском районе Ростовской области после смертельной аварии с шестью авто возобновила работу одна полоса движения. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Сейчас водители вновь смогут проехать по трассе в направлении с юга на Москву.
Напомним, на 1056-м километре федеральной автодороги столкнулись шесть машин. Предварительно, причиной аварии стал выезд грузовика с полуприцепом на встречную полосу. Один из водителей массового столкновения погиб. Инспекторы сразу перекрыли движение на обоих направлениях. А автомобилистов перенаправляли через Аксай.
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