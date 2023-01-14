Донские спасатели спасли застрявшую на морозе в заборе собаку

Собака попала в безвыходную ситуацию. Пришлось громко скулить и звать людей на помощь. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море

В канун Старого Нового года, а заодно и в пятницу 13-го, в Ростовской области в коварную ловушку угодил черный пес. Бедолага застрял в заборе и мог замерзнуть на морозе, но на помощь ему пришли спасатели. Подробности рассказали в областной службе спасения на воде.

Дело было в станице Вешенской. Ранним утром жильцов одного из многоквартирных домов разбудил истошный собачий скулеж. Люди пошли проверить, что за пес попал в беду и увидели, что между металлическими прутьями забора отчаянно бился пес — он застрял и не мог пролезть ни вперед, ни назад.

- Тогда сердобольные жильцы вызвали спасателей Вешенского подразделения областной службы спасения на воде. Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлических ножниц, которыми обычно деблокируют двери помятых машин после ДТП, освободили четвероногого пленника, - рассказали в пресс-службе.

Освобожденный на радостях убежал восвояси — только пятки сверкали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области спасатели провели целую операцию по вызволению собаки, застрявшей под аварийной постройкой

Хозяева не могли помочь питомцу, и любимица могла погибнуть (подробнее)