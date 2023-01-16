Жителя Ростовской области оштрафовали на 2 млн рублей за реабилитацию нацизма

Вердикт по делу вынесли в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростовской области, которого обвинили в реабилитации нацизма, не стал обжаловать приговор. Таким образом, наказание для него осталось прежним - штраф в 2 млн рублей. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

- Нарушитель был признан виновным по части 2 статьи 354.1 УК РФ. В установленный законом срок приговор вступил в силу, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, дело, о котором идет речь, рассмотрели еще в декабре 2022 года. Тогда сторона обвинения доказала, что мужчина «разместил в сообществе VK публикацию, одобряющую преступления, установленные приговором Нюрнбергского трибунала». В публикации также распространялись ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

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