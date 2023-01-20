В Ростове в больнице мужчина украл 1,6 миллионов рублей у своего соседа по палате

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове мужчину подозревают в крупной краже у своего соседа по палате. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 48-летний мужчина лежал в больнице и познакомился с соседом по палате. Потерпевший взял с собой в больнице крупную сумму денег. Он часто доставал и пересчитывал деньги. Злоумышленник это заметил и решил дождаться удобного момента. Ночью.когда товарищ заснул, он вытащил деньги из кошелька. Все деньги он тратил вместе со своей подругой на веселье. Парочка снимала дорогие номера в гостиницах, покупала одежду и гаджеты.

Вскоре мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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