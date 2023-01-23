В Ростовской области 19 тысяч семей получили ипотеку для улучшения жилищных условий

В Ростовской области 19 тысяч семей взяли ипотечных кредитов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За 2022 год в Ростовской области 19 тысяч семей взяли ипотечных кредитов на 50 млрд рублей в Сбере. Как показала статистика, большой спрос на ипотеку пришелся на 4-ый квартал. За этот период жители региона оформили жилищных кредитов на 19 млрд рублей.

Специалисты связывают такой спрос с общим восстановлением рынка, реализацией отложенного спроса и запуском ряда новых ипотечных программ. По словам управляющего Ростовским отделением Руслана Салимова, банк поддерживает жителей Ростовской области в решении жилищного вопроса, делая клиентский путь от рассмотрения заявки на ипотеку до покупки недвижимости максимально комфортным.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

- Например, в прошлом году мы расширили сеть отделений до 65 офисов, где можно оформить заявку или получить ипотеку. Теперь не нужно ехать в центр ипотечного кредитования, можно выбрать ближайший офис банка к дому или работе. Наибольшей популярностью у жителей региона в 2022 году пользовались «Семейная ипотека» и «Господдержка 2020». Каждая третья ипотека была выдана в рамках льготных программ, – сообщил Руслан Салимов.

Отметим, что в минувшем году Ростов-на-Дону стал лидером по темпу запуска жилья в стране. Среди лидеров по объемам строительства в городах донского региона также стали: Батайск, Таганрог, Аксай и Октябрьский район. С появлением эскроу-счетов доверие потенциальных покупателей возросло к застройщикам.

Несмотря на то, что цена квадратного метра в несколько раз увеличивалась, продление льготной ипотеки увеличило доступность жилья для покупателей.

В 2023 году банк продолжит принимать заявки на льготную госпрограмму «Ипотека с господдержкой», так как Правительство РФ продлило ее до 1 июля 2024 года. К тому же, изменились условия «Семейной ипотеки». В январе оформить жилищный кредит по льготной госрограмме смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет.