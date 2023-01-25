В Ростове лучшие находки новогоднего оформления сохранят на следующий год

Прохожих теперь будут радовать три крупные ели. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону лучшие находки городского новогоднего оформления сохранят на следующий год. Кроме того, взор жителей и гостей донской столицы теперь будут радовать три крупные ели. Об этом рассказал глава администрации Ленинского района Константин Тихонов.

- По итогам проекта «Новогоднее оформление центральной части Ленинского района» в качестве подарка высадили три голубых ели высотой 4-5 метров. Одна из них будет дальше расти на территории Димитриевского парка, вторая - около гимназии № 35, третья - на территории детского сада № 232, - сообщил Константин Тихонов.

Чиновник добавил, что в этом сезоне было довольно много красивых праздничных элементов. Были украшены фасады всех магазинов, жилые дома и образовательные учреждения.

Кроме этого, прохожих радовали гирлянды на деревьях. В переулке Соборном была смонтирована световая арка «2023», а над головами людей растянули гирлянду «звездное небо». В конце переулка находились светящиеся часы. Около Кафедрального собора возвышалась 5-метровая ель.

Рядом с Домом книги светились цифры «2023» и фигура оленя. Каждый мог также полюбоваться композициями «Карета с лошадьми», «Воздушные замки» и «Жар-птица».

- Лучшие находки новогоднего украшения повторят при подготовке к очередному Новому году. Кроме того, мы постараемся увеличить количество живых деревьев для последующей высадки, - пообещал Константин Тихонов.

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