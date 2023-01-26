Ростовчанам объяснили, как оказать первую помощь при сотрясении мозга

До приезда "скорой" нужно следить за дыханием и сердцебиением пострадавшего. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При сотрясении мозга в любом случае нужно вызывать скорую помощь, подчеркнула врач-невролог Виктория Квилинская в интервью NEWS.ru. Если человек в сознании, его оставляют лежать на спине с приподнятой головой, если же больной отключился, его как можно быстрее кладут на бок.

- Если есть открытая рана, ее необходимо перевязать, - инструктирует доктор. - Если человек без сознания, его надо положить на бок, чтобы рвота не попала в дыхательные пути. При этом, в сознании человек или нет, необходимо следить за его дыханием и сердцебиением. И обязательно сразу вызывайте скорую помощь.

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