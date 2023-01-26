В Ростовской области по центральному телевидению показали обращение Зеленского

Сейчас с кабельным телевещанием все в порядке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области видео с обращением Владимира Зеленского на непродолжительное время перебило телевещание. Внезапную эфирную врезку заметили зрители сразу в нескольких городах региона, в том числе в Ростове-на-Дону, Красном Сулине, Шахтах, Каменске-Шахтинском и Белой Калитве.

- В ролике показывали профессиональные кадры. Были здания, природные ландшафты, а на фоне звучал голос Зеленского, - рассказали шахтинцы.

В соцсетях после непродолжительного видео разгорелись активные обсуждения. В основном жители Дона с юмором восприняли случившееся. Некоторые заявили, что герой съемок просто соскучился по эфирам в России.

Как выяснилось в итоге, замена передач произошла из-за хакерского взлома. Такое объяснение озвучили в донском правительстве.

- В ряде городов региона были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров, - пояснил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

Сейчас с кабельным телевещанием все в порядке. Замену телесигнала регистрировали вчера, 25 января. Подобную ситуацию также отмечали в Крыму и Белгородской области.

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