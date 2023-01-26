Эксперты прогнозируют рост рынка новых автомобилей уже в этом году Фото: Иван Макеев

По мнению аналитиков, в этом году на российском автомобильном рынке будет реализовано порядка 700 тысяч новых автомобилей, что окажется почти на шесть процентов выше показателя прошлого года. Таким образом, после падения в 2022 году сегмент вновь продемонстрирует рост, считают эксперты ВТБ.

- Важный фактор, от которого будет зависеть постепенное восстановление рынка, - стоимость автомобилей. После резкого скачка весной прошлого года, к началу осени цены на транспортные средства стабилизировались, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

При этом ключевыми игроками рынка в 2023 году, помимо российского АВТОВАЗа, будут производители из Китая.

Отметим, ушедший год для отечественного автомобильного рынка оказался беспрецедентным по количеству вызовов. В условиях уже имеющегося дефицита он столкнулся с уходом западных производителей, что повлекло за собой рост цен и ожидаемый спад продаж. По данным экспертов авторынка, в прошлом году в России было продано 662 тысячи новых легковых машин, что на 60% ниже результата 2021 года. Первенство на рынке удержали машины марки LADA, занявшие в продажах около 28%. Далее в списке предпочтений россиян следуют Kia (10,5%) и Hyundai (8,6%).

В 2023 году, по прогнозам ВТБ, при благоприятной макроэкономической ситуации можно ожидать постепенной адаптации рынка к новым условиям, на что будет влиять комплекс факторов. Так, спрос на конкретные и дефицитные машины удовлетворит параллельный импорт. Положительное влияние на динамику сегмента окажет расширение присутствия марок из Китая и приход иранского производителя, а также возврат стимулирующих программ производителей. Кроме того, свой вклад в развитие рынка будет вносить наращивание производства отечественных машин.