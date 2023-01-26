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НовостиОбщество26 января 2023 13:11

Весной зрители смогут увидеть новые смешные и захватывающие истории

Видеосервис Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года
Наталья ВЕСНИНА
Видеосервис Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года

Видеосервис Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Wink представил главные премьеры нового сезона — эксклюзивные сериалы и фильмы, которые подписчики онлайн-кинотеатра увидят в первом полугодии 2023 года. Зрителей ждут драмы, новые смешные истории и захватывающее военно-историческое кино.

- Мы постоянно анализируем данные о просмотрах и предпочтениях наших подписчиков. И именно на этой основе принимаем решения об инвестициях в проекты, уже в целом хорошо понимая, что вызовет отклик у нашего зрителя. У нашей команды общая цель — доставить зрителям новые впечатления и эмоции в любое место, где доступен наш онлайн-кинотеатр, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

«Фишер»

Детективный триллер «Фишер» (18+) основан на реальных событиях и рассказывает историю самого жуткого московского маньяка Сергея Головкина. По сюжету герои понимают: насилие порождает только насилие.

«Мерзлая земля»

Премьера «Мерзлая земля» (18+) расскажет о женщине, которая бросает вызов системе. В убийстве девушки подозревают таксиста Максима. Его невеста начинает свое расследование, чтобы доказать невиновность близкого человека.

«Выжить любой ценой»

Комедия «Выжить любой ценой» (16+) расскажет историю оперуполномоченного подмосковного ОВД, который преображается до неузнаваемости и по неизвестной причине начинает хвататься за самые опасные дела.

«Актрисы»

Сюжет сериала «Актрисы» (16+) окунет аудиторию в реальную жизнь актеров со всеми страхами, желаниями и целями.

«Макс и Гусь»

В центре внимания сериала «Макс и Гусь» (18+) по-прежнему смешные и очень реальные истории из жизни провинциальных пацанов.

«Операция “Неман”»

Новая экранизация расскажет о советских контрразведчиках, которые идут по следу осторожных диверсантов.

«Балет»

Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить спектакль на сцене главного музыкального театра страны. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете.

«Большая битва»

Это документальный сериал, который рассказывает о смешанных единоборствах – закулисье, жизни известных спортсменов и тренеров ММА, их успехах.

Кино в Wink

Ожидается, что после завершения проката в Wink станут доступны и главные российские кинохиты - комедия «Непослушник 2» (12+), новая часть эпопеи «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+), фильмы для всей семьи «Любовь-морковь. Восстание машин» (16+), «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) и другие.

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