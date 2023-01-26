Весной зрители смогут увидеть новые смешные и захватывающие истории

Видеосервис Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Wink представил главные премьеры нового сезона — эксклюзивные сериалы и фильмы, которые подписчики онлайн-кинотеатра увидят в первом полугодии 2023 года. Зрителей ждут драмы, новые смешные истории и захватывающее военно-историческое кино.

- Мы постоянно анализируем данные о просмотрах и предпочтениях наших подписчиков. И именно на этой основе принимаем решения об инвестициях в проекты, уже в целом хорошо понимая, что вызовет отклик у нашего зрителя. У нашей команды общая цель — доставить зрителям новые впечатления и эмоции в любое место, где доступен наш онлайн-кинотеатр, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

«Фишер»

Детективный триллер «Фишер» (18+) основан на реальных событиях и рассказывает историю самого жуткого московского маньяка Сергея Головкина. По сюжету герои понимают: насилие порождает только насилие.

«Мерзлая земля»

Премьера «Мерзлая земля» (18+) расскажет о женщине, которая бросает вызов системе. В убийстве девушки подозревают таксиста Максима. Его невеста начинает свое расследование, чтобы доказать невиновность близкого человека.

«Выжить любой ценой»

Комедия «Выжить любой ценой» (16+) расскажет историю оперуполномоченного подмосковного ОВД, который преображается до неузнаваемости и по неизвестной причине начинает хвататься за самые опасные дела.

«Актрисы»

Сюжет сериала «Актрисы» (16+) окунет аудиторию в реальную жизнь актеров со всеми страхами, желаниями и целями.

«Макс и Гусь»

В центре внимания сериала «Макс и Гусь» (18+) по-прежнему смешные и очень реальные истории из жизни провинциальных пацанов.

«Операция “Неман”»

Новая экранизация расскажет о советских контрразведчиках, которые идут по следу осторожных диверсантов.

«Балет»

Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить спектакль на сцене главного музыкального театра страны. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете.

«Большая битва»

Это документальный сериал, который рассказывает о смешанных единоборствах – закулисье, жизни известных спортсменов и тренеров ММА, их успехах.

Кино в Wink

Ожидается, что после завершения проката в Wink станут доступны и главные российские кинохиты - комедия «Непослушник 2» (12+), новая часть эпопеи «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+), фильмы для всей семьи «Любовь-морковь. Восстание машин» (16+), «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) и другие.

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