Весной зрители смогут увидеть новые смешные и захватывающие истории

Видеосервис Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года
Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
Wink представил главные премьеры нового сезона — эксклюзивные сериалы и фильмы, которые подписчики онлайн-кинотеатра увидят в первом полугодии 2023 года. Зрителей ждут драмы, новые смешные истории и захватывающее военно-историческое кино.
- Мы постоянно анализируем данные о просмотрах и предпочтениях наших подписчиков. И именно на этой основе принимаем решения об инвестициях в проекты, уже в целом хорошо понимая, что вызовет отклик у нашего зрителя. У нашей команды общая цель — доставить зрителям новые впечатления и эмоции в любое место, где доступен наш онлайн-кинотеатр, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.
«Фишер»
Детективный триллер «Фишер» (18+) основан на реальных событиях и рассказывает историю самого жуткого московского маньяка Сергея Головкина. По сюжету герои понимают: насилие порождает только насилие.
«Мерзлая земля»
Премьера «Мерзлая земля» (18+) расскажет о женщине, которая бросает вызов системе. В убийстве девушки подозревают таксиста Максима. Его невеста начинает свое расследование, чтобы доказать невиновность близкого человека.
«Выжить любой ценой»
Комедия «Выжить любой ценой» (16+) расскажет историю оперуполномоченного подмосковного ОВД, который преображается до неузнаваемости и по неизвестной причине начинает хвататься за самые опасные дела.
«Актрисы»
Сюжет сериала «Актрисы» (16+) окунет аудиторию в реальную жизнь актеров со всеми страхами, желаниями и целями.
«Макс и Гусь»
В центре внимания сериала «Макс и Гусь» (18+) по-прежнему смешные и очень реальные истории из жизни провинциальных пацанов.
«Операция “Неман”»
Новая экранизация расскажет о советских контрразведчиках, которые идут по следу осторожных диверсантов.
«Балет»
Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить спектакль на сцене главного музыкального театра страны. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете.
«Большая битва»
Это документальный сериал, который рассказывает о смешанных единоборствах – закулисье, жизни известных спортсменов и тренеров ММА, их успехах.
Кино в Wink
Ожидается, что после завершения проката в Wink станут доступны и главные российские кинохиты - комедия «Непослушник 2» (12+), новая часть эпопеи «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+), фильмы для всей семьи «Любовь-морковь. Восстание машин» (16+), «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) и другие.
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