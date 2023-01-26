Вышла в свет премьера трейлера сериала «Балет» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»), студия «Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, «НМГ Студия» представляют первый трейлер и постер 8-серийной психологической драмы «Балет» (18+). Режиссером-постановщиком сериала стал выпускник Школы кино и телевидения «Индустрия» Сангаджиев. «Балет» пополнит линейку эксклюзивных проектов Wink Originals.

В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс (Алла Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет. Поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного музыкального театра страны ее пригласил новый директор (Федор Бондарчук). Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми персонами в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин) и его семьей. Когда-то они были парой, сейчас же старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута пытается разобраться со своими внутренними сомнениями и держаться в стороне от интриг, но, несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей, далеких от искусства.

- Наша студия работает над проектом в общей сложности не менее трёх лет. Такой красивый, но непростой мир балета нам хотелось раскрыть максимально подробно. И этот подход требует большой подготовки, огромного количества консультаций и участия профессионального сообщества, чем мы, конечно, отдельно гордимся. В сериале представлены два поколения: взрослые герои, которые оборачиваются назад и пытаются понять, что из себя представляла их жизнь, и молодые герои, которые пробуют разобраться в том, как им построить свои карьеры и судьбы, — считают продюсеры картины.

Директор по контентной политике «Ростелекома» и продюсер сериала от Wink Александр Косарим отметил, что новый сериал стал самым масштабным исследованием балетного закулисья нашего времени.

- Он снимался в ведущих музыкальных театрах страны, на самых знаменитых сценах, с участием прима-балерин, премьеров и танцовщиков лучших балетных трупп. Сериал поклоняется танцевальному искусству, но максимально честно рассказывает о его изнанке, проблемах, поте и боли. Прекрасные па плотно перемешаны с любовью, дружбой, ненавистью, интригами и амбициями на сцене и за ее пределами. Такого психологически точного и сложного проекта о балете наш зритель точно еще не видел, - сообщил Александр Косарим.

Премьера сериала «Балет» состоится весной 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»). Трейлер доступен по ссылке: https://youtu.be/MmneWpuOpr8

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