Житель Ростовской области подал в суд на стоматологию из-за выпавших имплантов и пострадавшей гортани

Жалобу мужчины рассмотрят в Новочеркасском городском суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростовской области подал в суд после мучений в стоматологической клинике, и теперь требует неустойку со своих обидчиков. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, мужчина обратился к стоматологам летом 2022 года. Все было оплачено, но работа доктора, по словам пострадавшего, оставляла желать лучшего.

Сначала были установлены два импланта и формирователи десен. Во время этих манипуляций хирург уронил инструмент прямо в гортань пациента, это было болезненно, но извинений не последовало.

Позже, во время следующего приема, при удалении формирователя десен новенькие импланты выпали. Пострадавший заявил, что во время этой процедуры он испытывал очень сильную боль.

- После всего случившегося возмущенный мужчина потребовал вернуть назад все выплаченные деньги, и клиника все добровольно возместила. Однако спустя время истец подал иск из-за нарушения сроков выплаты денег, - отметили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина просит взыскать со стоматологии неустойку, компенсацию морального вреда, а также расходы на оказание юридических услуг.

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