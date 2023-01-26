Интерактивный проект в честь атамана Матвея Платова подготовили в Ростовской области

В госархиве области хранятся ценные документы, связанные с Матвеем Платовым. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области подготовили интерактивный проект «Дон в эпоху Матвея Платова». Он посвящен 270-летию со Дня рождения атамана, рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Ежедневно на портале «Донские архивы» и в соцсетях комитета по управлению архивным делом будут размещать электронные образы исторических документов, - сообщил Вадим Артемов.

Сейчас в фондах госархива области хранится очень много материалов, в том числе уникальные и особо ценные. Из них, например, можно узнать об участии Матвея Платова в Отечественной войне 1812 года, о заграничных походах русской армии, русско-турецких войнах, строительстве Новочеркасска. Часть бумаг повествуют о соратниках «вихорь-атамана».

Напомним, атаман Матвей Платов - выдающийся политический и военный деятель конца XVIII - начала XIX столетия. 2023 год в Ростовской области ранее объявили годом атамана Платова.

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