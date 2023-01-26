В Таганроге продолжается отлов бездомных животных

С 1 по 24 января было отловлено 16 собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге МКУ «Благоустройство» продолжает отлов бездомных собак. Об этом сообщили на официальной странице учреждения.

Все работы производятся в рамках муниципального контракта в строгом соответствии с законодательством РФ. Так, с 1 по 24 января было отловлено 16 собак. Пойманных животных отвозят в пункты временного содержания в районе поселка Красного. Собак осматривают ветеринары, потом животное 10 суток содержится в пункте.

Затем проводится вакцинация, обработка от паразитов и стерилизация. После чего, собака чипируется. Животному могут найти новый дом или выпустить в прежнее место обитания.

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