Жители Ростова сообщили о сбросах загрязненных стоков в родник «Гремучий»

Специалисты провели обследование прибрежной территории родника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове жители пожаловались на сбросы загрязненных стоков в родник «Гремучий». Об этом сообщили в администрации города.

Так, 23 января комитетом по охране окружающей среды администрации Ростова-на-Дону совместно с администрацией Железнодорожного района провели обследование прибрежной территории родника. Сброс был выявлен в родник на улице Амбулаторной, 10а.

Администрация района 24 января организовала работы по ликвидации загрязнений. Нарушителя привлекут к административной ответственности.

Отметим, что запрет на сброс различных отходов на рельеф местности или в водные объекты предусматривает ответственность в соответствии с Областным законом Ростовской области.

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