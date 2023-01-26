Звонок поступил от неизвестного мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ростовской области поступил звонок о машине с вооруженными людьми. Однако после обращения неизвестный пропал. Об этом сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону».

Звонивший мужчина сообщил, что якобы видел автомобиль, в котором находились вооруженные люди. Правоохранители начали проверку, однако пока поступившая информация не подтверждается. При этом сообщивший ее гражданин пропал — теперь его самого разыскивают.

Не исключено, что звонок мог быть чьей-то «шуткой», а информация об машине не соответствует действительности.

Напомним, согласно кодексу административных правонарушений, ложный вызов влечет наложение штрафа.