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НовостиОбщество26 января 2023 16:49

В полицию Ростовской области поступил звонок о машине с вооруженными людьми

Пока информация не подтверждается, а звонивший пропал
Михаил СТРИЖЕВ
Звонок поступил от неизвестного мужчины.

Звонок поступил от неизвестного мужчины.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ростовской области поступил звонок о машине с вооруженными людьми. Однако после обращения неизвестный пропал. Об этом сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону».

Звонивший мужчина сообщил, что якобы видел автомобиль, в котором находились вооруженные люди. Правоохранители начали проверку, однако пока поступившая информация не подтверждается. При этом сообщивший ее гражданин пропал — теперь его самого разыскивают.

Не исключено, что звонок мог быть чьей-то «шуткой», а информация об машине не соответствует действительности.

Напомним, согласно кодексу административных правонарушений, ложный вызов влечет наложение штрафа.