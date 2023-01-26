В Ростове из администрации Пролетарского района уволился первый замглавы

Андрей Рыбаков написал заявление по собственному желанию Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону из администрации Пролетарского района уволился первый заместитель главы. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на мэрию Ростова.

Андрей Рыбаков написал заявление по собственному желанию. На занимаемой должности он решал вопросы ЖКХ и строительства. Чем он будет заниматься дальше пока неизвестно.

Отметим, что 25 января свою должность покинул и глава Пролетарского района Егор Довлатов. Его место займет Зураб Киладзе. До этого он занимал должность замглавы по вопросам благоустройства и земельного контроля.

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Решение о новом назначении пока не утвердили официально

(Подробности)