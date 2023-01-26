В Аксайском районе в аварии пострадал 8-летний ребенок

От сильного столкновения легковушек пострадал водитель иномарки и 8-летний мальчик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Темерницком Аксайского района в аварии пострадал 8-летний ребенок. ДТП произошло 26 января около 7:35 на улице Спортивной.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 48-летний водитель "Лады Приоры" при проезде нерегулируемого перекрестка он не уступил дорогу "Рено Сандеро", под управлением 42-летнего мужчины.

От сильного столкновения легковушек пострадал водитель иномарки и 8-летний мальчик. С травмами их доставили в больницу.

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