В Ростове нашли живым без вести пропавшего 60-летнего мужчину

Мужчину искали больше двух дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону нашли без вести пропавшего 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

По информации волонтеров, мужчину нашли живым днем 26 января. Пропавшего искали больше двух дней. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что мужчина вышел из дома 24 января. После чего связь с ним пропала. Родственники пытались найти его самостоятельно, но попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и полиции.

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(Подробности)