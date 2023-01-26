В Сальском районе в ДТП с "перевертышем" пострадал 18-летний водитель

С травмами парня доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Сальском районе в аварии с опрокидыванием пострадал 18-летний водитель. ДТП произошло 26 января около 14:20 на автодороге "Егорлык-Сальск".

По информации УГИБДД по Ростовской области, парень за рулем "ВАЗ-21099" во время движения не справился с управлением и съехал с дороги. Легковушка на всей скорости врезалась в дорожный знак и перевернулась.

- В результате ДТП водитель получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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