В Ростовской области синоптики прогнозируют морозы до -20°

Жителям стоит утепляться Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовской области синоптики пообещали морозы до -20 градусов. Об этом сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в северных районах области морозы ожидаются уже с 26 по 28 января. До -20 температура будет опускаться ночью и при прояснениях. Днем температура в Ростовской области ожидается до +1 градуса.

Сильные морозы ударили в Боковской. В ночное время столбики термометров упали до -18, а днем было +2. В Казанской фиксировалось понижение до -15, а в Морозовском районе до -13.

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