Ростовчан на выходных ждет пасмурная погода и дождь со снегом

Днем синоптики прогнозируют снег с дождем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону синоптики пообещали на выходных пасмурную погоду и дождь со снегом. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

В субботу, 28 января, в городе целый день будет пасмурно, но без осадков. Днем ожидается всего +1 градус, а к вечеру столбики термометров покажут 0. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

В воскресенье, 29 января, в Ростове вновь будет пасмурно. Днем синоптики прогнозируют снег с дождем, а температура воздуха составит +4 градуса. Вечером в городе ожидается +3 и небольшой дождь. Скорость ветра составит 8 метров в секунду.

Отметим, что водителям при таких погодных условиях стоит быть внимательнее на дорогах.

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