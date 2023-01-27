В Ростовской области телефонный разговор стоил мужчине 1,3 млн рублей

Позже мужчина понял, что его обманули и сразу же обратился в полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области мужчина после телефонного разговора лишился всех сбережений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 48-летнему азовчанину позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он сообщил мужчине, что с его счетом происходят странные вещи. После того, как потерпевший подтвердил свою личность, мошенники прибегли к отработанной схеме. Азовчанину предложили защитить сбережения и попросили продиктовать данные банковской карты. Затем предложили перевести все на безопасный счет, что мужчина и сделал. Так, с его карты ушли 1,3 млн рублей. Позже мужчина понял, что его обманули и сразу же обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье«Мошенничество».

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