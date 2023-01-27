Полиция пока не подтверждает розыск машины с вооруженными людьми в Ростовской области

Сотрудники МВД сейчас ищут того, кто сообщил о подозрительной машине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области пресс-служба донского главка МВД пока не подтверждает информацию о розыске машины с вооруженными людьми. К утру 27 января ситуация все еще остается под вопросом.

Неизвестно, существуют ли нарушители «на вишневом «ВАЗе» на самом деле или тревожное сообщение было плодом воображения телефонного хулигана. К слову, сейчас правоохранители в первую очередь ищут именно того, кто предупредил о подозрительном авто.

Напомним, ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что очевидец заметил легковушку с четырьмя якобы вооруженными мужчинами. Предварительно, на транспорте были курские номера.

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