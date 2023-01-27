Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 6:46

Полиция пока не подтверждает розыск машины с вооруженными людьми в Ростовской области

Тревожное сообщение могло быть шуткой хулигана
Ангелина СКИБА
Сотрудники МВД сейчас ищут того, кто сообщил о подозрительной машине

Сотрудники МВД сейчас ищут того, кто сообщил о подозрительной машине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области пресс-служба донского главка МВД пока не подтверждает информацию о розыске машины с вооруженными людьми. К утру 27 января ситуация все еще остается под вопросом.

Неизвестно, существуют ли нарушители «на вишневом «ВАЗе» на самом деле или тревожное сообщение было плодом воображения телефонного хулигана. К слову, сейчас правоохранители в первую очередь ищут именно того, кто предупредил о подозрительном авто.

Напомним, ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что очевидец заметил легковушку с четырьмя якобы вооруженными мужчинами. Предварительно, на транспорте были курские номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростовской области подал в суд на стоматологию из-за выпавших имплантов и пострадавшей гортани

Мужчина оформил иск после некачественного протезирования (подробности)