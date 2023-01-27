В Шахтах магазин поймали на торговле сигаретами в 100 мерах от лицея

На слушаниях доказали, что была нарушена статья федерального закона Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области одному из шахтинских магазинов запретили продавать сигареты рядом с лицеем. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, нарушители вели торговлю табаком буквально в 100 метрах от образовательного учреждения. На это пожаловались жители города. После проверки факт подтвердился, и специалисты обратились в суд.

- Была нарушена статья федерального закона. В связи с этим направили иск в суд. По итогам слушаний требования удовлетворили частично, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Уточним, Шахтинский городской суд признал незаконной деятельность торгового предприятия в части продажи табачной и никотиносодержащей продукции.

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