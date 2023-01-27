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НовостиОбщество27 января 2023 8:10

В Шахтах магазин поймали на торговле сигаретами в 100 мерах от лицея

Теперь торговая точка не может продавать табачные изделия
Ангелина СКИБА
На слушаниях доказали, что была нарушена статья федерального закона

На слушаниях доказали, что была нарушена статья федерального закона

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области одному из шахтинских магазинов запретили продавать сигареты рядом с лицеем. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, нарушители вели торговлю табаком буквально в 100 метрах от образовательного учреждения. На это пожаловались жители города. После проверки факт подтвердился, и специалисты обратились в суд.

- Была нарушена статья федерального закона. В связи с этим направили иск в суд. По итогам слушаний требования удовлетворили частично, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Уточним, Шахтинский городской суд признал незаконной деятельность торгового предприятия в части продажи табачной и никотиносодержащей продукции.

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