По оценкам экспертов средняя сумма вкладов, открываемых в офисе и онлайн, сравнялась Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В конце прошлого года розничные клиенты открыли онлайн 81% депозитов и накопительных счетов, по данным ВТБ. При этом в декабре на дистанционные каналы пришлось две трети новых сбережений физлиц против 33% в январе. Средний чек по офлайн и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.

- В прошлом году мы зафиксировали перелом в сберегательном поведении розничных клиентов. Если раньше онлайн размещались сравнительно небольшие суммы, а крупные вклады и накопительные счета открывались наличными в отделениях банка, то к концу года офлайн и онлайн-депозиты сравнялись по среднему чеку. Это свидетельствует о том, что дистанционные каналы банка стали действительно удобными для большинства клиентов, в том числе пользователей старшего поколения, которые традиционно выбирали для открытия вклада офис банка, - объяснила сложившуюся тенденцию начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Несмотря на то, что прошлый год из-за санкций выдался непростым, клиенты банка все чаща прибегали к дистанционным каналам.

Доля пользователей онлайн-приложения достигла примерно 80 процентов, а общее число пользователей выросло на 1,3 млн человек и достигло 12,7 млн. На конец года онлайн оформлялось почти половина розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад.

Чаще всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений, на втором месте – потребительские кредиты.