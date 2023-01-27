США ввели санкции в отношении главы Избиркома Ростовской области и руководителя донского ГУФСИН

Под иностранные санкции попал глава Избиркома Андрей Буров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под иностранные санкции попали глава Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров и начальник донского ГУФСИН Дмитрий Безруких. Эту информацию указали на сайте Госдепартамента США.

Комментарии относительно нового статуса от Андрея Бурова и Дмитрия Безруких пока не поступали. Судя по опубликованным данным, в обновленный реестр, кроме ростовчан, добавили еще 19 человек, а также целый ряд организаций.

Напомним, ранее Минфин США и власти Великобритании внесли в санкционные списки губернатора Василия Голубева. За рубежом посчитали, что представитель донского правительства «был вовлечен в процесс частичной мобилизации», как и другие главы регионов России.

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