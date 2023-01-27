В Ростовской области задержали мужчину, застрелившего знакомого из ружья

По версии следствия, из этого оружия был убит 33-летний мужчина. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Семикаракорском районе Ростовской области 54-летний мужчина обвиняется в совершении убийства. В отношении жителя станицы Багаевской возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление СК по донскому региону.

По версии следствия, 21 января обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился во дворе частного дома и поссорился с 33-летним знакомым. В пылу ссоры он достал одноствольное ружье и выстрелил ему в корпус. Ранение оказалось смертельным: мужчина скончался на месте.

54-летнего стрелявшего задержали представители правоохранительных органов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решением суда его заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ростовской области получила 7 лет колонии за убийство бывшего сожителя

Женщина еще может оспорить решение суда (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане мужчину осудили за убийство зятя, продававшего обезболивающее умирающей жене

План мести отец разрабатывал девять месяцев (подробнее)