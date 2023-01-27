В Ростовской области пенсионерам за покупки в аптеках начислят кешбэк Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января 2023 года пенсионеры могут получить 2% от суммы, потраченной в аптеках. В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» ВТБ запустил кешбэк в категории «Аптеки».

Кешбэк начисляется в виде мультибонусов. Чтобы его получить, нужно перевести зачисление пенсии на карту банка до 30 сентября 2023 года, подключиться к программе лояльности и оплачивать картой покупки в аптеке. При этом кроме категории «Аптеки» программа лояльности включает в себя такие разделы, как «Супермаркеты», «Транспорт и такси» и «Рестораны и кафе».

— В старшем возрасте забота о здоровье приобретает особое значение, а траты на витамины и лекарства существенно возрастают. Чтобы поддержать пенсионеров, мы вернем им часть повседневных трат на лекарства. Получить кешбэк очень просто – клиент расплачивается картой ВТБ в аптеках и получает мультибонусы, которые может обменять на товары в каталоге программы лояльности или конвертировать в рубли и вернуть себе на счет, — прокомментировала Елена Нестеренко, заместитель начальника управления «Старшее поколение» ВТБ.

Она подчеркнула, что такая возможность станет еще одной мерой поддержки старшего поколения. Напомним, инициатива уже включает финансовую и нематериальную помощь пенсионерам. Так, банк зачисляет 7% на остаток по счету до 100 тыс. рублей. Они могут без комиссии снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков и оплачивать онлайн услуги ЖКХ.