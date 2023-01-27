В Ростове за 462 млн рублей собираются отремонтировать Доходный дом Кистова

Доходный дом - объект культурного наследия регионального значения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону собираются отремонтировать Доходный дом Кистова, в котором сейчас располагается школа № 1. Конкурс на выполнение работ уже объявили. Подрядчика должны выбрать в феврале 2023 года, говорится на сайте госзакупок.

Речь идет о здании, расположенном в границах улицы Советской, 9-й и 11-й линий. Это памятник культурного наследия регионального значения. Предполагается, что работы на объекте исполнитель проведет в четыре этапа, примерно до 30 июля 2024 года.

Планируют обновить фасад, наружные стены и кровлю, а также внутренние помещения, в том числе смонтируют лестничные ограждения. Параллельно с этим должны улучшить систему кондиционирования и коммуникации для водоснабжения. За выполнение контракта подрядчику обещают заплатить 462,3 млн рублей.

Добавим, много лет назад в Доходном доме Кистова располагалось музыкальное училище ростовского отделения Императорского русского общества.

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