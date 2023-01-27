В Ростовской области ушла в отставку глава Тацинского района Ирина Семиколенова

Ирина Семиколенова перед увольнением отчиталась об итогах работы за 2022 год. Фото: сайт администрации Тацинского района

В Ростовской области пост председателя собрания депутатов - главы Тацинского района покинула Ирина Семиколенова. Отставка была принята на заседании собрания депутатов. Информацию об этом опубликовали на сайте муниципалитета.

Отмечается, что Ирина Семиколенова по собственному желанию уволилась с должности, на которой находилась с 2015 года.

Добавим, вместо прежнего управленца на том же заседании назначили Ирину Хусаинову. Ранее специалист возглавляла комиссию по вопросам местного самоуправления, была председателем собрания депутатов Жирновского поселения.

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