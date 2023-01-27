2,5 млн жителей Ростовской области пройдут диспансеризацию в 2023 году

Сначала человек посещает врача-терапевта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Ростовской области диспансеризацией охватят более 2,5 млн человек. Эту работу проведут в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщил заместитель губернатора Андрей Пучков.

- Диспансеризация, профосмотры и углубленная диспансеризация, позволяют выявить факторы риска и зарождающиеся патологии на самом раннем этапе или полностью исключить последствия заболевания, - пояснил Андрей Пучков.

Напомним, профилактические обследования людям от 18 до 39 лет включительно необходимы каждые три года, а после 40 лет - ежегодно. Углубленную диспансеризацию могут пройти переболевшие коронавирусом.

Сейчас диспансеризация состоит из нескольких этапов. Сначала человек посещает врача-терапевта, а потом по рекомендации доктора более узких специалистов. Если заподозрят проблемы со здоровьем, могут назначить дополнительные обследования и консультации. После чего будет назначено соответствующее лечение.

Добавим, пройти диспансеризацию можно в поликлинике или другом медучреждении по месту жительства. Для этого необходимо принести паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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