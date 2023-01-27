В Ростове женщина решила проверить газовое оборудование, но лишилась всех сбережений

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Иван Макеев

В Ростове-на-Дону местная жительница хотела проверить газовое оборудование, но лишилась всех сбережений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, ростовчанка обратилась в организацию для проверки и подключения газового оборудования в своем доме. В назначенное время к ней приехал якобы работник и осмотрел оборудование. Он сообщил, что сначала нужно заплатить, а потом вся работы будет выполнена. Доверчивая женщина отдала все свои деньги. Однако работы так и не выполнили.Тогда она обратилась в полицию.

Полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Выяснилось, что задержанный причастен еще к двум аналогичным преступлениям, общая сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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