В Ростове без вести пропал 72-летний мужчина

Добровольцы вместе с правоохранителями прочесывают город весь вечер. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают 72-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Виктора Гаврюшкина ничего не известно почти сутки. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Последний раз пенсионера видели 27 января. Горожанин ушел из дома и с тех пор не вернулся. Родственники тут же забили тревогу. Они пытались найти Виктора самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. В отчаянии близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы вместе с правоохранителями прочесывают город весь вечер, пытаясь отыскать пропавшего. Неравнодушные люди распространяют в соцсетях ориентировку на пенсионера.

У пропавшего серо-голубые глаза, короткие седые волосы, плотное телосложение, рост - 165 сантиметров. В день исчезновения он был одет в сине-голубую олимпийку с белыми полосками на рукавах и черные штаны. На ногах - черные галоши без пятки.

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