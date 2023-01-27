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НовостиОбщество27 января 2023 18:47

В Ростовской области массово гибнут дикие животные

По этому факту СК возбудил уголовное дело
Лейла МИРИШОВА
Был зафиксирован только один случай падежа зайцев в Кагальницком районе

Был зафиксирован только один случай падежа зайцев в Кагальницком районе

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростовской области зафиксировали массовую гибель зайцев. Информацию об этом подтвердил «КП — Ростов-на-Дону» начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Юрий Гальченко.

По словам специалиста, был зафиксирован только один случай падежа зайцев в Кагальницком районе. В остальных муниципалитетах таких случаев не зафиксировали.

Отметим, что охотники сообщали о гибели зайцев еще в 2022 году. В декабре

СК возбудил уголовное дело. На какой стадии находится его расследование, неизвестно. Однако, в региональном следственном управлении официально пока не комментируют информацию.

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