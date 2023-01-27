Ростовская область прошла в финал Всероссийской туристической премии

Всего к финишной прямой пришли более 48 регионов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область стала одним из финалистов Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 17 февраля

Всего к финишной прямой пришли более 48 регионов. Победителей определят в 19 официальных номинациях.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, донской регион вошел топ-5 лидеров сразу в трех номинациях. Это «Территория промышленного туризма», «Территория гастрономического туризма» и «Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства». Перечень финалистов сформировался на основе результатов туристических конкурсов и рейтингов, которые проходили в 2022 году. Также сыграли роль рекомендации от профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Кто именно удостоился всероссийской награды, станет известно в феврале. С 15 по 18 числа в Санкт-Петербурге назовут субъекты, которым достанется премия Russian Travel Awards. Лауреатов, получивших гран-при, первые, вторые и третьи места в различных номинациях премии, наградят на торжественной церемонии 17 февраля.

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