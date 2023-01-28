В Ростовской области адвокат за полмиллиона рублей пытался уничтожить доказательства вины клиента

В Ростове огласили приговор экс-адвокату Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове огласили приговор адвокату, осужденному за посредничества во взяточничестве, сообщает региональный следком. По данным ведомства, мужчина предложил 500 тысяч рублей сотруднику полиции. В обмен адвокат попросил уничтожить доказательства по уголовному делу, возбужденному в отношении клиента.

Оперативник рассказал об этом предложении руководству, в результате адвокат сам стал фигурантом уголовного дела.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посредничество во взяточничестве», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Суд приговорил злоумышленника к шести с половиной годам в колонии общего режима. Также дончанин должен выплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки.

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