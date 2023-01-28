В Ростовской области адвокат за полмиллиона рублей пытался уничтожить доказательства вины клиента

В Ростове огласили приговор экс-адвокату
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове огласили приговор адвокату, осужденному за посредничества во взяточничестве, сообщает региональный следком. По данным ведомства, мужчина предложил 500 тысяч рублей сотруднику полиции. В обмен адвокат попросил уничтожить доказательства по уголовному делу, возбужденному в отношении клиента.
Оперативник рассказал об этом предложении руководству, в результате адвокат сам стал фигурантом уголовного дела.
- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посредничество во взяточничестве», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Суд приговорил злоумышленника к шести с половиной годам в колонии общего режима. Также дончанин должен выплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Дону за многомиллионную взятку осудили экс-капитана полиции
Он обещал наркоторговцу переквалифицировать уголовную статью на более мягкую (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Ростовской области втрое вырос средний размер взяток, полученных должностными лицами
А самая большая сумма взятки на Дону составила шесть миллионов рублей (подробнее)