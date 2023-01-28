В Ростовской области 24-летняя женщина погибла, съехав на «Ладе» в кювет

Авто выезало с дороги в кювет. Фото: пресс-служба региональной ГИБДД

В Ростовской области, в Орловском районе, на трассе случилась авария с летальным исходом, рассказали в региональной ГИБДД. По данным ведомства, 24-летняя женщина, управляя «Ладой Приорой», не справилась с управлением.

В результате машина слетела с обочины в кювет и опрокинулась. Водитель получила серьезные травмы. Очевидцы вызвали скорую, но спасти женщину не удалось. Она скончалась в машине скорой помощи.

- По факту аварии проходит проверка, - рассказали в региональной ГИБДД.

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