Жители Ростовской области смогут увидеть уникальную комету, которая пролетает над Землей раз в 50 тысяч лет

Ученый рассказал, когда ростовчане смогут увилеть уникальную комету
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В конце января — начале февраля жители Ростовской области смогут наблюдать уникальную комету C/2022 E3 (ZTF). Астроном Южного федерального университета Михаил Невский сообщил, что комета 12 января уже прошла максимально близко к Солнцу и обожглась им.
- Частично испарилась и выбросила хвост из камней и газов, образовав в пространстве облако для возникновения метеоров. 1 февраля она окажется вблизи Земли, и продолжит отдаляться от центра Солнечной системы, - говорит ученый.
Также же он подчеркнул, что у кометы есть орбита, поэтому однажды она вернется.
- По расчетам астрономов это произойдет только через 50 тысяч земных лет, - пояснил Михаил Невский.
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