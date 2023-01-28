В Ростове на Западном шестиклассницу сбила машина с бетономешалкой

Полиция выясняет детали аварии
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону, в Советском микрорайоне, произошла авария с участием 12-летней девочки, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
По данным ведомства, шестиклассница переходила дорогу по переходу, в этот момент на нее наехал водитель автомобиля с бетономешалкой.
- Авария произошла на Еременко, 99 «б». Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.
По словам очевидцев, девочка получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.
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