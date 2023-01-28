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НовостиПроисшествия28 января 2023 16:36

В Ростове на Западном шестиклассницу сбила машина с бетономешалкой

Авария случилась на пешеходном переходе
Анна ШИЛЯЕВА
Полиция выясняет детали аварии

Полиция выясняет детали аварии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону, в Советском микрорайоне, произошла авария с участием 12-летней девочки, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

По данным ведомства, шестиклассница переходила дорогу по переходу, в этот момент на нее наехал водитель автомобиля с бетономешалкой.

- Авария произошла на Еременко, 99 «б». Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

По словам очевидцев, девочка получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

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