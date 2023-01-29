Жена известного шоумена Дмитрия Диброва рассказала о сказочном отдыхе в Карелии

Семья Дибровых отправилась в леса Карелии. Фото: официальная страница Полины Дибровой в соцсетях
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, судя по страницам в соцсетях, любит активный отдых. Сейчас Полина вместе с тремя сыновьями и мужем прекрасно проводит время в Карелии.
Там они гуляют по заснеженным лесам и катаются с горок.
- Не нужны природе фильтры, да и нам они тоже не нужны. Минус семь градусов, нос красный, снег белый, вода синяя, - написала она в своем блоге под снимками с отдыха.
К слову, сосем недавно, в середине января, Полина каталась на лыжах в горах Архыза. Во время этой поездки семья проводила на свежем воздухе по пять-шесть часов в день.
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