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НовостиОбщество29 января 2023 6:56

Жена известного шоумена Дмитрия Диброва рассказала о сказочном отдыхе в Карелии

Полина отправилась туда вместе со своей семьей
РЕПИНА Елена
Семья Дибровых отправилась в леса Карелии. Фото: официальная страница Полины Дибровой в соцсетях

Семья Дибровых отправилась в леса Карелии. Фото: официальная страница Полины Дибровой в соцсетях

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, судя по страницам в соцсетях, любит активный отдых. Сейчас Полина вместе с тремя сыновьями и мужем прекрасно проводит время в Карелии.

Там они гуляют по заснеженным лесам и катаются с горок.

- Не нужны природе фильтры, да и нам они тоже не нужны. Минус семь градусов, нос красный, снег белый, вода синяя, - написала она в своем блоге под снимками с отдыха.

К слову, сосем недавно, в середине января, Полина каталась на лыжах в горах Архыза. Во время этой поездки семья проводила на свежем воздухе по пять-шесть часов в день.

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