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НовостиПроисшествия29 января 2023 8:30

В Ростове на Садовой столкнулись две иномарки

Обе машины получили серьезные повреждения
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове выясняют детали аварии на Большой Садовой

В Ростове выясняют детали аварии на Большой Садовой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, на пересечении улицы Большая Садовая и переулка Семашко, произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях. По словам свидетелей аварии, столкнулись две иномарки, - «Мазда» и «КИА».

- Жесткая авария, столкновение случилось при повороте. Приехала скорая, - написал ростовчанин в городском паблике.

В пресс-службе областной ГИБДД подтвердили факт аварии, при этом уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

- Обе машины получили механические повреждения, - добавили в ведомстве.

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