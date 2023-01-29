Больше миллиона рублей потерял житель Ростовской области, решивший заработать на инвестициях

Житель Азова пытается вернуть миллион с помощью полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Азовском районе, 44-летний мужчина стал жертвой мошенников, рассказали в донском главке. По данным ведомства, дончанин нашел в сети сайт по инвестициям. На платформе обещали всем желающим заработать большие деньги, сыграв на бирже.

Мужчина оставил на сайте свои данные, в том числе и номер телефона. Через пару часов с ним связался незнакомец, представившийся сотрудником инвесткомпании. Собеседник долго и убедительно рассказывала о заработках на инвестициях, а затем предложил жителю Азова и самому стать инвестором.

- Потерпевший согласился перечислить один миллион сто тысяч рублей на банковский счет, названный фигурантом. Когда заявитель попытался связаться с сотрудником, чтобы узнать о том, когда можно получить прибыль, то номер оказался недоступным. Тогда ростовчанин понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас оперативники возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого разыскивает полиция.

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