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НовостиОбщество29 января 2023 13:50

В Ростовской области ушел из жизни заслуженный спасатель страны

Николай Москалев скончался на 79 году жизни
Анна ШИЛЯЕВА
Николай Николаевич Москалев ушел из жизни в 79 лет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

Николай Николаевич Москалев ушел из жизни в 79 лет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В Ростовской области после продолжительной болезни умер заслуженный спасатель России Николай Москалев. Он скончался накануне, в субботу, 28 января.

Николай Москалев руководил областной государственной инспекции по маломерным судам.

- Также он стоял у истоков создания инспекции по маломерным судам. А возглавлял ее на протяжении двадцати лет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Николай Николаевич одним из первых был удостоен звания «Заслуженный спасатель России» и до настоящего момента был единственный в Ростовской области. Коллективы Главного управления МЧС России по Ростовской области и «Комсомольской правды» выражают соболезнования родным и близким.

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