Стало известно, когда в Ростове откроются магазины Zara

Вероятно, магазины "Зара" вернутся в Россию уже весной
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ростове в ближайшее время вновь начнут работать магазины бренда Zara, которые были закрыты весной прошлого года из-за санкций.
Как сообщает издание «Комсомольская правда», на российский рынок сеть вернется с другим названием — Maag.
Первые торговые точки откроются через десять дней в Москве. В Ростове, вероятно, магазины начнут работать весной.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в донской столице был закрыт и ряд других магазинов.
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