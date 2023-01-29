Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 января 2023 14:28

Стало известно, когда в Ростове откроются магазины Zara

Правда, работать они будут под другим названием
Анна ШИЛЯЕВА
Вероятно, магазины "Зара" вернутся в Россию уже весной

Вероятно, магазины "Зара" вернутся в Россию уже весной

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове в ближайшее время вновь начнут работать магазины бренда Zara, которые были закрыты весной прошлого года из-за санкций.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», на российский рынок сеть вернется с другим названием — Maag.

Первые торговые точки откроются через десять дней в Москве. В Ростове, вероятно, магазины начнут работать весной.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в донской столице был закрыт и ряд других магазинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие магазины закрыли в Ростове-на-Дону и когда они вернутся

Публикуем список компаний, которые временно приостановили деятельность (подробнее)