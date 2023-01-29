Стало известно, когда в Ростове откроются магазины Zara

Вероятно, магазины "Зара" вернутся в Россию уже весной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове в ближайшее время вновь начнут работать магазины бренда Zara, которые были закрыты весной прошлого года из-за санкций.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», на российский рынок сеть вернется с другим названием — Maag.

Первые торговые точки откроются через десять дней в Москве. В Ростове, вероятно, магазины начнут работать весной.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в донской столице был закрыт и ряд других магазинов.

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