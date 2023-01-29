Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 января 2023 16:11

В Ростовской области девятилетнюю девочку, переходившую дорогу на «зеленый», сбила машина

Ребенка на скорой отвезли в больницу
Анна ШИЛЯЕВА
Полиция выясняет обстоятельства аварии

Полиция выясняет обстоятельства аварии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Новошахтинске, в воскресенье днем, 29 января, произошла авария, в которой пострадала девятилетняя девочка, сообщили в региональной ГИБДД.

По данным ведомства, ребенок переходил дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора.

В этот момент по проезжей части двигалась «Лада Калина». Водитель не успел притормозить и сбил ребенка.

- В результате малышка получила травмы и была госпитализирована в больницу, - сказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Садовой столкнулись две иномарки

Обе машины получили серьезные повреждения (подробнее)