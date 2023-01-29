В Ростовской области один человек пострадал во время лобового столкновения на трассе

Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах аварии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в Матевеево-Курганском районе, на трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщает региональная ГИБДД.
По данным ведомства, 24-летний водитель за рулем «Митсубиси» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ».
В результате 37-летний водитель отечественного автомобиля был госпитализирован.
- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.
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