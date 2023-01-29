В Ростовской области один человек пострадал во время лобового столкновения на трассе

Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Матевеево-Курганском районе, на трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщает региональная ГИБДД.

По данным ведомства, 24-летний водитель за рулем «Митсубиси» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ».

В результате 37-летний водитель отечественного автомобиля был госпитализирован.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области девятилетнюю девочку, переходившую дорогу на «зеленый», сбила машина

Ребенка на скорой отвезли в больницу (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове на Садовой столкнулись две иномарки

Обе машины получили серьезные повреждения (подробнее)