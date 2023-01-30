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НовостиОбщество30 января 2023 5:33

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемого снегопада

На дорогах прогнозируется гололедица
Лейла МИРИШОВА
В Ростовской области ожидаются мокрый снег и дождь.

В Ростовской области ожидаются мокрый снег и дождь.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области жителей предупредили о непогоде. Об этом сообщили на сайте МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, 30 января в области ожидаются мокрый снег и дождь. Кроме того, синоптики предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица. В некоторых районах прогнозируется туман. Поэтому водителям стоит быть внимательнее во время поездок.

Днем средняя температура воздуха составит -2...+3 градуса. При прояснениях ожидаются морозы до -6 градусов, а днем температура воздуха составит -1...+4, а по югу столбики термометров покажут до +10.

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