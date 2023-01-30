В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемого снегопада

В Ростовской области ожидаются мокрый снег и дождь.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростовской области жителей предупредили о непогоде. Об этом сообщили на сайте МЧС по Ростовской области.
По информации ведомства, 30 января в области ожидаются мокрый снег и дождь. Кроме того, синоптики предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица. В некоторых районах прогнозируется туман. Поэтому водителям стоит быть внимательнее во время поездок.
Днем средняя температура воздуха составит -2...+3 градуса. При прояснениях ожидаются морозы до -6 градусов, а днем температура воздуха составит -1...+4, а по югу столбики термометров покажут до +10.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штормовое предупреждение из-за циклона объявили в Ростовской области
С 29 января в регионе резко испортится погода