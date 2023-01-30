В Ростовской области иномарка насмерть сбила женщину

Пешеход скончалась до приезда медиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Аксайском районе под колесами иномарки погибла женщина. ДТП произошло 29 января около 22:00 на Южному подъезду к городу Новочеркасску.
По информации УГИБДД по Ростовской области, 24-летний водитель "Шкода Йети" двигался с в сторону Новочеркасска. В этот момент на проезжую часть неожиданно выбежала женщина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. От полученных травм она скончалась до приезда медиков. Личность погибшей устанавливается.
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
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