Топ-менеджер из Ростовской области возглавил оборонный завод в Приморье

Сейчас авиазавод «Прогресс» выпускает боевые вертолеты Ка-52 Фото: Виталий ТИМКИВ

Первый заместитель управляющего директора ПАО «Роствертол» Сергей Шамшура стал исполнительным директором АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Сазыкина». Об этом со ссылкой на профсоюз предприятия сообщает агентство Интерфакс.

В публикации отмечается, что Сергей Шамшура был назначен на новую должность с 27 января 2023 года.

Напомним, специалист был топ-менеджером «Ростовертола» с 2019 года. Он занимал пост первого заместителя управляющего директора по реализации стратегии развития, реформированию и инвестициям.

Еще раньше, в 2013 году, ростовчанин стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области. С 2011 по 2019 годы он был гендиректором «ВЦ ДонЭкспоцентр», с 2004 до 2011 год - директором «ВертолЭкспо», а также с 2001 до 2003 года занимал руководящие должности в «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ».

Добавим, «Прогресс» и «Роствертол» входят в холдинг «Вертолеты России». Сейчас приморский авиазавод выпускает боевые вертолеты Ка-52 и параллельно готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

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